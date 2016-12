Gobernadores avalaron la reforma en Ganancias y piden aprobarlo en el Congreso

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó este martes la "enorme responsabilidad" de los gobernadores y la dirigencia política en la discusión por la reforma al Impuesto a las Ganancias, y confirmó el acuerdo para tratarlo este miércoles en el recinto del Senado y el jueves en el de Diputados, para su sanción definitiva."Hemos llegado a un acuerdo y lo vamos a plantear en la reunión de las 17 con los diputados y senadores, con la intención de que a las 18 pueda conformarse la comisión del Senado y allí despachar el proyecto para que pueda ser aprobado mañana y que esa media sanción se convierta en ley en Diputados al día siguiente", señaló Frigerio en una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, y el gobernador de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti, entre otros, en Casa Rosada."Se incorporaron algunos impuestos, fundamentalmente uno que no estaba en la primera versión que elevamos al Congreso, que es el impuesto al juego y nos representa un ingreso de$ 7.000 millones, y el otro factor es que aumentamos el mínimo no imponible, pero tuvimos que acordar la tabla del artículo 90, lamentablemente la frazada es corta", señaló.La diferencia fiscal, explicó el Gobierno, va a ser cubierta, en un 50%, con una parte de los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La otra mitad ($ 3.500 millones), será afrontado por las provincias.Junto a gobernadores y al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el jefe del Palacio de Hacienda consideró: "Algunos quisieran que recortáramos salarios o asignaciones, pero no vamos a hacer un ajuste en medio de esta situación económica. Hay 32% de nuestros compatriotas viviendo bajo la línea de pobreza y ese es nuestro compromiso".Por su parte, el gobernador de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti, consideró que el acuerdo con el Gobierno por Ganancias "genera seguridad jurídica" y "vuelve a la previsibilidad a la Argentina".