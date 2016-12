Advierten que hay un "notable retraso" en la compra de regalos para Navidad

Un sondeo del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (INDECOM) señaló además que a cuatro días de la llegada de Papá Noel, el 69,9 % de los consultados afirmó que todavía no concretó las compras.



Sobre ese total, un 46,4 % dijo que no lo hizo porque esta "esperando el pago del aguinaldo" y un 28,2 % señaló que aguarda "el abono del plus salarial para poder afrontar los costos".



En tanto, el 14,8 % reconoció que no lo hizo "por falta de tiempo" y el 10,6 % restante aseguró que este año prescindirá de las compras porque "la inestabilidad laboral, la pérdida de empleo o la caída de su salario se lo impide".



El relevamiento se llevó a cabo en vía pública entre el 12 y el 19 de diciembre sobre un total de 1694 personas de entre 25 y 65 años del segmento base y medio de la pirámide de consumo, tomando como referencia el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Mendoza y Córdoba.



Hasta el momento, estos números dan cuenta de una retracción promedio del 25 % con respecto a la cantidad de operaciones que ya se habían efectuado durante la misma semana de 2015, advirtió INDECOM, en un comunicado.



Según la encuesta, el 30,1% de los consultados afirmó que ya concretó la compra: de ese total, el 73,6 % manifestó que hizo adquisiciones "mucho más austeras" que en años anteriores y el 26,4 % señaló que mantuvo "el mismo nivel de gastos".



Entre quienes ya compraron, el 48,3 % de los encuestados aseguró que pagó su compra con tarjeta de crédito en cuotas, el 36,3 % utilizó tarjeta de débito y el 15,4 % pagó en efectivo.



A su vez, el informe determinó que el gasto promedio por regalo oscila entre los 300 y 400 pesos.



Sin embargo, la entidad estimó que tanto el plan Ahora 18, lanzado por el Gobierno Nacional para extender el financiamiento en cuotas con tarjeta de crédito, como el pago del bono de fin de año acordado por la mayoría de los sindicatos, "generarán una fuerte recuperación en las ventas" en lo que resta de la semana.