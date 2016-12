Las transacciones con tarjetas de débito crecieron 19 por ciento

Las transacciones realizadas a través de tarjetas de débito crecieron en los once primeros meses del corriente año 19% interanual, mientras que con tarjetas de crédito se incrementaron 11%, según un informe elaborado por la Cámara de Tarjetas de Crédito y de Compra.



En noviembre, el crecimiento más importante se dio en las ventas concretadas con tarjetas de débito, con una mejora de 22% respecto a igual mes de 2015 -centrado en los rubros de bienes y servicios como farmacias, combustible y supermercados-, mientras que las operaciones con tarjetas de crédito se incrementaron 8% en similar periodo.



En lo que respecta al cotejo de los primeros once meses del año, el informe de Atacyc precisó que en los rubros relacionados con bienes suntuarios como Electrodomésticos, Indumentaria y Servicios TV por Cable se observó "un crecimiento más moderado".



El número de transacciones concretadas en supermercados a través de tarjetas de crédito crecieron 10% entre enero y noviembre, mientras con tarjetas de débito se incrementaron 19%.



En el rubro combustibles la ventas con tarjetas de crédito crecieron 25% en los once primeros meses del año, en tanto que con tarjetas de débito subieron 22%.