Ahora el FMI pide subir la edad jubilatoria de mujeres y reducir los haberes

Con el argumento de que el régimen previsional no es sustentable, el Fondo Monetario Internacional (FMI) propone aumentar en forma gradual la edad de jubilación de las mujeres llevándola de la actual opción a los 60 años a los 65 años. Además plantea reducir un 20% la fórmula de cálculo de las nuevas jubilaciones. Y también propone modificar la fórmula de movilidad que ajusta 2 veces por año los haberes.



La propuesta del FMI se conoce en un momento clave ya que la ley de Reparación Histórica, sancionada a mediados de año, fijó un plazo máximo de 3 años para que se implemente una reforma del sistema previsional "universal, integral, solidaria y sustentable".



El documento del FMI es de noviembre pasado (Report 16/346) se enmarca en el artículo IV del Convenio de Consulta que elabora el "staff team" del organismo luego de visitar cada país y recabar información del Gobierno y del sector privado.



El largo Informe, al que Clarín accedió a través del Instituto de Trabajo y Economía, Fundación G. Abdala, analiza la situación general de la Argentina y contiene una propuesta de reforma previsional.



En las páginas 25 y siguientes, el Informe señala que en los últimos años hubo "una expansión del número de beneficiarios" a la que se sumó la inclusión reciente de una pensión universal para adultos mayores no contributiva.



A eso se agrega, dice el texto, el costo de los ajustes del Programa de Reparación Historica, el proceso de envejecimiento poblacional en curso, a la vez que el sistema dejó de recibir el 15% de la coparticipación por un fallo de la Corte Suprema que benefició a varias provincias.



Para "corregir el desbalance previsional", el Informe propone: Incrementar la edad de jubilación de las mujeres: pasar de la actual opción de jubilarse a los 60 años a 65 años en los próximos 10 años.



No obstante, el Informe dice que el Gobierno les informó que en promedio las mujeres se están jubilando a los 63 años.



Reducir el haber inicial. Esto es bajar la relación entre el haber jubilatorio inicial y el salario ("tasa de reemplazo"), que actualmente sería del 72%, a un 60%.



Ahora, el haber inicial se compone de una Prestación de suma fija más el 1,5% del salario promedio actualizado de los últimos 10 años por cada año de aporte ( de un mínimo de 30 años de aportes hasta 45 años).



Cambiar la fórmula de actualización de la Ley de Movilidad



El FMI plantea reemplazarla por la variación del índice de costo de vida ya que de este modo, según el FMI, los incrementos de los haberes serán menores, como también la determinación del haber inicial, logrando un importante "ahorro previsional.



Transferir programas sociales de ANSeS a Desarrollo Social o Educación



Eso significa pasar la Asignación Universal por Hijo, el plan Progresar y Procrear al Ministerio de Desarrollo Social y el Conectar Igualdad a la órbita del Ministerio de Educación y Deporte.



Llamativamente, el pasado 7 de diciembre, a través del decreto 1239/2016, el Gobierno transfirió el programa Conectar Igualdad a la órbita de Educ.Ar Sociedad del Estado, dependiente del Ministerio de Educación y Deportes, cartera que conduce Esteban Bullrich.