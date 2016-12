Detalles de proyecto de Ganancias: mínimos, alícuotas, aguinaldo y jubilaciones

Política El Gobierno y la CGT acordaron modificaciones en Ganancias

Entre las principales modificaciones al proyecto opositor se incluyen una actualización de los mínimos, las alícuotas y el aguinaldo. A continuación, una lista con los principales puntos del acuerdo alcanzado:? El nuevo mínimo no imponible estará vigente desde 2017.? Mínimo no imponible para casados con dos hijos: $ 37.000 brutos mensuales.? Mínimo no imponible para soltero sin hijos: $ 27.941 brutos por mes.? Se mantendrán la deducción del impuesto por alquileres? Las deducciones por horas extras de feriados y días no laborables quedarían exentas de Ganancias.? Las escalas de Ganancias sufrirán alzas escalonadas. Hasta los $ 20 mil se incrementa 5%; hasta $ 40 mil: 9%, hasta $ 60 mil: 12%; Hasta $ 80 mil: 15%, hasta $ 120 mil: 19%; hasta $ 160 mil: 23%; hasta $ 240 mil: 27%; hasta $320 mil: 31% y más de $ 320 mil: 35%.? Aguinaldo: hasta $ 37 mil no pagará el impuesto. Mientras que para los sueldos mayores a $ 37 tributarán a partir de una forma de liquidar el impuesto para que se retenga el mismo aporte en julio y en diciembre.? Cerca de 500 mil trabajadores dejarán de pagar el impuesto y se prevé que no entren nuevos trabajadores a pagar.? Se eximirían del pago de Ganancias hasta el 40% de viáticos y las horas extras.? Habrá deducciones adicionales de hasta 22% para los trabajadores de la Patagonia.? Se estipula una actualización automática anual de los mínimos por RIPTE? Sólo los jubilados de privilegio con haberes superiores a los $ 40 mil mensuales estarán alcanzados por el impuesto.