El dólar comenzó la semana con una baja de 8 centavos

Fue en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa retrocedió cinco centavos a $ 15,87 y registró su tercer descenso en fila, en una jornada en la que otra vez se mantuvo con tendencia declinante debido al persistente dominio de la oferta de divisas.



Los máximos se anotaron en la primera operación pactada en el valor del cierre del viernes ($ 15,92) pero las órdenes de venta volvieron a tener protagonismo en el desarrollo de la sesión y presionaron sobre la cotización, hasta que la divisa tocó su mínimo ($ 15,80). Sobre el final, hubo una ligera recomposición. El volumen operado, en este contexto, descendió un 38,5% a u$s 344 millones.



La oferta provino de los ingresos en el marco del regimen de sinceramiento fiscal y de las ventas de bancos oficiales. A esto se sumó el repunte del 48,6% a u$s 318 millones de la liquidación de divisas durante la semana previa (contra los u$s 214,2 millones que ingresaron entre el 5 y 7 de diciembre).



Sin embargo, estos ingresos cayeron un 34% con relación a igual periodo de 2015, según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).



De esta forma, desde comienzos de año hasta el viernes pasado el monto liquidado asciende a u$s 23.156.903.546, un 25,5% más que en igual lapso de 2015 (acumulaba apenas u$s 18.454,8 millones).



"Todo indica que hasta que el mercado logre absorber los fuertes ingresos que dominan el contexto actual, existen pocas probabilidades que se verifique una reacción de los precios que los acerquen otra vez a los $ 16 en el corto plazo", indicó el analista Gustavo Quintana.



En tanto, el blue avanzó cinco centavos al récord de $ 16,74, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño.



En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 390 millones, el 40% fue en "roll-over" de diciembre ($ 15,96) a enero a ($ 16,31) con una tasa de 25,8%TNA. El plazo más largo pactado fue mayo, que cerró a $ 17,54 con una tasa de 23,6%TNA. Los precios del dólar en los plazos cayeron en promedio 10 centavos cada uno, de acuerdo a ABC Mercados de Cambio.



Por último, las reservas del Banco Central aumentaron el viernes u$s 207 millones hasta los u$s 37.088 millones.