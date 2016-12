Bancos aumentan los límites de extracción de dinero de los cajeros

En los cajeros automáticos, en el 2001 la máxima extracción permitida era de $ 1000, hace dos años de $ 8000 y hoy ya llegó hasta $ 20.000.



En una entidad de capital nacional revelaron que para sus clientes Black de renta alta la extracción máxima autorizada era de $ 10.000, pero que decidieron duplicarla. Para el segmento Platinum, el aumento en porcentaje fue mayor: del 114%, al pasar de $ 7000 a $ 15.000. En tanto, para la cartera general, a la que le permitían extraer $ 5000, le duplicaron el monto, siempre cuando realicen las operaciones en ATMs de la entidad.



De lo contrario, el máximo es de $ 3000, pero hay comisiones de por medio (excepto que estén bonificadas por tratarse de una cuenta sueldo) de alrededor de $ 20 por cada transacción y de hasta $ 25 en caso de que sean de otra red. En ese caso, el máximo permitido es de $ 1500 por extracción.



El promedio, en ascenso



El contexto inflacionario también tuvo su efecto en la extracción promedio que, según informaron en un banco extranjero, era de $ 1.500 en 2015 y aumentó a entre $ 2.000 y 2.500 este año. A su vez, informan que el promedio de límite de extracción, que era de $ 3.000 el año pasado, pasó a un mínimo de $ 5000 este año, y de ahí para arriba de acuerdo al banco y al paquete de productos que el cliente tenga: $ 7000, $ 10.000 o 12.000, ejemplifican. A su vez, explican que se trata de montos que, generalmente, se van consensuando entre los propios bancos.



"Los límites diarios los elige el cliente y los puede modificar cuando quiera. Nosotros aumentamos los límites a principio de año, que pueden ser de $ 3000, $ 5000 u $ 8000. El tema de la ampliación no es sólo una decisión comercial, sino que también se tiene en cuenta que estén cubiertos por el seguro de extracciones", detallan en otra entidad extranjera al diario El Cronista.



Lo cierto es que cada banco define el límite de extracción para sus clientes en cajeros propios y ese límite puede variar en otros cajeros y para no clientes. También difiere el costo de la extracción adicional, según la red y si es un cajero del exterior, donde pueden cobrar hasta u$s 11 por cada transacción que se realice.



Por otra parte, hay que tener en cuenta que los cajeros dan 30 billetes por operación, y que varios ATMs (en especial los instalados fuera de las casas matrices) aún no tienen configurados los billetes de $ 500.



Por lo tanto, quien desee sacar $ 20.000, deberá realizar siete transacciones, volviendo a ingresar la tarjeta de débito en cada ocasión.