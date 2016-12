Consideran que no hay fundamentos para aumentar los precios de las naftas

Sociedad Las estaciones de servicio no despacharán el 24 y el 31 en todo el país

Si bien hasta el momento las cámaras empresariales de estaciones de servicio no recibieron información oficial con respecto a incrementos en los precios de los combustibles para los primeros meses del 2017, empresarios locales manifestaron que esperan que en el caso de haber actualizaciones de valores, no superen el 5%.Al respecto, hizo hincapié en la necesidad de que "se resuelva la nulidad en sede administrativa de todas las acciones irregulares que desde los años 90 hasta el presente se vienen realizando en el sector petrolero".Afirmó el especialista que el problema del futuro de los combustibles en Argentina radica en el hecho de que a diferencia de todos los países del mundo, "".Alegó que nuestro país está "preso" del gran conflicto internacional del petróleo convencional y no convencional, ya que hoy Estados Unidos tiene todo el poder en cuanto a los nuevos yacimientos de shale, por sobre Argentina y Canadá "que no tienen el desarrollo que deberían tener".Para Calleja,y en ese aspecto, recalcó que "a diferencia de Argentina, en todos los países del mundo, las petroleras son contratistas de los estados que controlan el petróleo".Instó además a que se apruebe de una vez por todas una Ley de Comercialización de Combustibles Líquidos como la que están impulsando en el Congreso los diputados opositores en conjunto con el sindicato de trabajadores y la Confederación de Expendedores porque consideró que "", afirmó aEn ese sentido, Callejas lamentó que "hoy en día cualquiera puede poner una Estación de Servicio y sin regulación alguna,".El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes (Cescor), Carlos Gold, en diálogo con Radio Sudamericana manifestó que hasta el momento no hay información oficial sobre incrementos de los precios de los combustibles para los primeros meses del 2017. Asimismo, el empresario correntino expresó que se esperan algunos ajustes debido a las subas que registra el valor internacional del dólar y a que los precios locales vienen retrasados, aunque señaló queGold, a su vez, estimó que un eventual primer incremento de valores de los hidrocarburos no debería superar el 5% de los valores actuales.Desde el Ministerio de Energía de la Nación explicaron anteriormente que para el primer semestre del 2017 se esperan actualizaciones en los precios de los combustibles.