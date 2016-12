La mayoría de los argentinos planea gastar 1.000 pesos en regalos navideños

La Navidad es uno de los eventos más esperados del año no sólo por los niños sino también por la inmensa mayoría de las personas adultas, quienes saben que durante esa celebración religiosa, al menos un regalo les van dejar junto al tradicional Arbolito. No importa el valor o el producto, la intención de recibir de parte de un amigo o pariente es lo que marca la ansiedad de la espera del paso entre la Nochebuena y la Navidad.



En el caso de estas fiestas que ya se avecinan, una proyección de la demanda de compras de productos elaborada por la Cámara de Actividades Mercantiles Empresariales (CAME), estima la mayoría de los argentinos va a gastar hasta $ 1000 en regalos para la celebración del 24 de noviembre. Por lo menos, un 37% de los consultados por la entidad empresarial asegura que destinará ese monto.



Otro 27% será más generoso y planea realizar compras por hasta $ 3000, mientras que un 17% retrae el bolsilo hasta los $ 500 y un 12% restante destinará nada más que $ 300.



Todos estos datos surgen del informe "Qué vamos a regalar y dónde vamos a comprar los argentinos en Navidad", elaborado mediante un focus group que lideró el especialista de la CAME, Damián Di Pace.



En el documento se asegura que los regalos más elegidos serán juguetes (15%); informática y textil (12%); calzado (11%) y electro (10%). En menor medida le siguen libros; perfumería; relojería y muebles, entre otros productos.



En el caso del lugar dónde comprar, los comercios de barrio son los elegidos con el 37% de las preferencias. Le siguen los shopings, con 27%; a través de Internet, 24%; outlets, 8% y cierran los supermercados con 4%.



El focus group fue realizado en base a relevamiento mediante encuesta sobre base de 3080 casos en la cual se les preguntó qué les gustaría regalar o que les regalen a los argentinos en Navidad; dónde les gustaría comprar los regalos; cuánto tienen pensado gastar; qué es para los argentinos lo malo de las Fiesta y qué les gustaría cenar.



También se les preguntó dónde van a pasar las Fiestas; qué promociones, ofertas y descuentos tienen para aprovechar y si en los hogares argentinos se conserva la tradición hacia los niños sobre la creencia en Papa Noel.



A la hora de aprovechar las ofertas, la canasta navideña de juguetes negociada por los fabricantes nacionales y el Gobierno es la preferida.



También los descuentos de entre 30% y 50% y pagos en hasta 18 cuotas para electrodomésticos y telefonía; hasta 35% en indumentaria y calzado; los planes oficiales Ahora 12 y Ahora 18, así como las ofertas que se consiguen a través del comercio electrónico.



En lo que hace a la decisión gastronómica para la Nochebuena y Navidad, la mayoría de los consultados prefirió comer asado (25%); seguido por una picada (24%); otro 17% el tradicional e infaltable vitel toné, y un 11% cerdo. En cuanto al lugar para esperar las 12 de la noche, el 58% dijo preferir su hogar y otro 36% en casa de familiares.



En cuanto a las tradiciones, la encuesta fue contundente. El 91% de los participantes de este focus group admitió conservar en su hogar la esencia de la Navidad, contra sólo un 9% que dijo no sostener esta tradición religiosa.



Un costado sentimental de la encuesta se refiere a lo que los argentinos consideran lo más malo de las fiestas navideñas, donde el 32% estimó como respuesta la tristeza y depresión por los familiares que no están. Otro 24% se quejó de tener que soportar los ruidos y estruendos de la pirotecnia; 8% reunirse con familiares con mala relación o tener que lidiar con debates familiares.

