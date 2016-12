El dólar en 2017: Lo que prevé el Presupuesto y la visión de especialistas

El alza del dólar en el último mes, sazonada con comentarios de dos exministros de Economía sobre un atraso cambiario (Roberto Lavagna y Ricardo López Murphy), más los números recesivos o de estancamiento que muestra la economía devolvieron a la divisa estadounidense.



El presupuesto 2017 aprobado por el Congreso proyecta un dólar para 2017 de 17,9 pesos. ¿Es realista o una expresión de deseos? El año electoral aporta su cuota de especulaciones. "El traslado a precios de la suba del dólar de las últimas semanas fue prácticamente cero", procuró tranquilizar hace unos días, Federico Sturzenegger, titular del Banco Central.



"Estamos terminando un año muy duro, nuestros estudios nos dan una caída de la producción del 5 por ciento interanual, con lo que esperamos que 2017 sea mejor", dice José Urtubey, vocal de la Unión Industrial Argentina. "Más que evaluar si el dólar está atrasado o alto, nos enfocamos en la competitividad. La variable monetaria no puede ser analizada sin tener en cuenta la política tributaria y la administración del comercio de parte del Gobierno, sino caemos en la figura de la manta corta", agregó.



El industrial -hermano del gobernador de Salta- insiste en que "si no se tiene una política integral con otras variables, el dólar alto no te sirve para nada".



Coincide con Daniel Asseff, gerente de Coninagro. "Para el agro, para la economías regionales, se siente que el dólar está atrasado. Cuando vas a vender al mundo, sos caro. Pero no pensamos ni queremos una devaluación, sino buscar cómo mejoren nuestra competitividad", explicó Asseff.



"Para 2017, con el gobierno queremos trabajar en la búsqueda de competitividad, bajar costos, obtener reintegros a la exportación para actuar sobre el tipo de cambio, disminuir impuestos. El costo del flete se lleva un veintipico por ciento", ejemplificó.



Para Andrés Alcaraz, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro Exportador de Cereales (CEC), el posible retraso cambiario no es ningún fantasma: "Los exportadores tienen todo el negocio dolarizado, entran y salen dólares. El impacto del precio del dólar no es tan gravitante para nosotros como para los productores, que manejan costos como la energía, insumos dolarizados para un mercado en pesos, fletes exhorbitantes", explicó.



Según datos Ciara Y CEC, hasta diciembre el complejo agroexportador había liquidado 23 mil millones de dólares, una buena cantidad si se toma en cuenta que en todo 2015 no se llegó a los 20 mil millones.



Carlos Aszpis es analista de servicios financieros en Schweber Securities. "El dólar a 16 está atrasado, pero es cierto también que en un punto funciona como ancla. El Gobierno tiene que definir: por un lado el dólar atrasado le resta competitividad a la industria, pero si está muy alto, te dispara la inflación y te baja el salario real. 2017 será un año electoral. Y si este ha sido un año de ajuste, probablemente en el próximo el Gobierno tratará de recomponer eso. No sé si por sentido común o por análisis electoral, el Gobierno va a tratar de contener al dólar. La cosecha va a ser muy buena y el Gobierno compensará un dólar bajo con el volumen de divisas".



El exdirector del Banco Central Arnaldo Bocco ve complicaciones: "Una cosa era el mundo hasta el Brexit, y también otro era el mundo antes de Trump; sino pasaban estas cosas, Argentina podría haber llevado con tranquilidad un dólar de 16 pesos. Pero la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a subir las tasas, y el país está perdiendo credibilidad desde hace 30 días por sus desequilibrios macroeconómicos. Si se devalúan todas las monedas del mundo, el peso no puede no devaluarse".



Bocco proyecta dificultades para emitir deuda. "El Gobierno no va a tener problemas en tomar deuda, pero lo hará a tasas más altas, mientras que a la mayoría de las provincias le será imposible financiarse con crédito externo".



¿Tendrá, entonces, grandes saltos el dólar en 2017? Aszpis dice que el Gobierno "sabe que el dólar casi a 18 no es competitivo para la industria", pero cree que el macrismo "va a priorizar el consumo, la demanda y la recomposición del salario real; el Gobierno va a tratar de contener el dólar".



"Veo difícil cumplir con el dólar presupuestado en casi 18 para 2017. El déficit fiscal es muy fuerte y no creo que lo corrijan antes de las próximas elecciones. Si el mercado ve fuerte a Macri, le va a pedir ajuste; si lo ve débil, lo va a atacar por el lado del tipo de cambio", sostuvo Bocco.



Asseff, de Coninagro, no ve en un futuro inmediato "una corrida bancaria detrás del dólar".



"Estamos ante un sistema de flotación en el cual el Banco Central lo está controlando. Cuando se miran las compras o ventas semanales de dólares, vemos cierta tranquilidad, no hay mucho movimiento", argumentó.



José Urtubey, de la UIA, estima que la cotización del dólar "dependerá, en definitiva, de las políticas que se implementen. ¿Se encendieron alertas? No todavía", admitió.

Fuente: La Voz del Interior