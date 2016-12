UTA advirtió que las medidas podrían intensificarse en las próximas semanas

El transporte público de pasajeros paralizará el lunes sus actividades entre las 5 y las 7 por la realización de "asambleas informativas" sobre la disputa política que hay en torno a los cambios al impuesto a las Ganancias, que afecta a más de 1.500.000 trabajadores.



La CGT, con la conducción tripartita de Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, se reunió este jueves en la sede de la central sindical -Azopardo 802- para analizar el proyecto de ley que introduce cambios al impuesto a las Ganancias.



Una de los planteos que se analizó es que se exceptúe del pago de Ganancias a lo que se cobra por horas extras y feriados, según dijo el camionero Pablo Moyano.



Mario Calegari, vocero de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dijo este domingo en declaraciones al canal de Crónica TV que el sindicalismo "no tiene claro" cuáles son los pasos a seguir porque desconoce cómo terminará la discusión.



"No quiero hacer conjeturas, entiendo que el sentido común dice que hay que llegar a un entendimiento. Vamos a seguir haciendo las asambleas e intensificando las medidas hasta que se cambie", dijo el sindicalista.



Y señaló que los choferes de colectivos de corta, media y larga distancia "no quieren trabajar en los feriados nacionales" porque el pago doble que reciben por ello se lo queda el Estado en concepto de impuesto a las Ganancias.



Afirmó el vocero de la UTA que esa misma situación se repite en sectores de la aviación comercial, los barcos y trenes, pero aclaró que siempre se impone el compromiso de los trabajadores de atender lo que se consideran servicios públicos.



"Vamos a hacer las asambleas este lunes, para explicarle a los trabajadores cuál es la discusión que hay con el Gobierno y cuál es el debate que hay en el Congreso, porque a veces pareciera que esto es un River vs. Boca, y no es así. Hay gente en el medio", dijo.