El dólar cerró la semana sin cambios: $ 16,19

El dólar cerró la semana sin cambios a $ 16,19 debido las ventas de bancos oficiales que, en estos últimos tres días, limitaron una disparada en agencias y bancos de la city porteña.



Este viernes, en tanto, retrocedió cinco centavos y terminó en sintonía con el segmento mayorista, donde la divisa retrocedió seis centavos y medio (en la semana, la moneda bajó 10 centavos e interrumpió una secuencia de cinco subas semanales consecutivas)



Operadores comentaron que el recorrido del tipo de cambio fue descendente desde el inicio de la sesión por el empuje ejercido por la magnitud de la oferta de bancos oficiales a la que se agregó luego el acompañamiento de la banca privada.



En este contexto, el volumen operado se incrementó un 54,9% a u$s 559 millones, lo que significó un récord desde el 30 de junio.



Desde PR Corredores de Cambio, señalaron que "los efectos de sinceramiento fiscal comienzan a tener impacto directo en el balance cambiario generando una sobreoferta de divisas que presiona sobre el valor del dólar alejándolo del valor máximo alcanzado hace pocos días y que le había hecho superar la cota de los $ 16 por unidad".



En tanto, el blue avanzó 39 centavos al récord de $ 16,69 en la semana, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. De esta manera, la brecha con el oficial se ubicó en el 3,1%, la mayor en nueve meses.



Además, el "contado con liqui" bajó un centavo a $ 16,05 en la víspera, mientras que el dólar Bolsa aumentó dos centavos a $ 16,02.



En el mercado de futuros ROFEX, donde se operaron u$s 280 millones, el 50% en "roll-over" de diciembre ($ 16,04) a enero ($ 16,401) con una tasa implícita de 26,45%TNA. El plazo más largo negociado fue junio, que cerró a $ 17,92 con una tasa de 23,7%TNA.



Por último, las reservas del Banco Central cayeron el jueves u$s 130 millones hasta los u$s 36.881 millones, debido a la fuerte caída del oro, el euro y la Libra Esterlina (la variación de las divisas frente al dólar arrojaron un monto negativo de u$s 158 millones). Además, se realizaron pagos de servicios a organismos internacionales por u$s 49 millones.