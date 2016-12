Granja Tres Arroyos convocó a sus trabajadores a volver a la planta. En el aviso se notificó: "el premio voluntario de 50 horas otorgado por la empresa se pagará $500 el 29 de diciembre y el saldo el día 13 de enero. En tanto se convoca al personal a faenar en forma normal en los horarios habituales a partir del próximo lunes 19, quienes estén de acuerdo deberán presentarse el hoy en horarios de 8 a 12 en portería de la planta a manifestar su compromiso de asistencias a efectos de programar la producción del día".En comunicación con el sindicato se mostraron conformes y esperanzados en la posición adoptada por la patronal, y declararon que volverán a sus puestos de trabajo peleando desde adentro por su postura respecto de cómo debería pagarse el premio.Según el diario, el camino trazado desde las partes resulta llamativo, así como también la decisión de cerrar la planta forma parte de una estrategia desconocida. Según investigaciones extraoficiales a las que La Calle puedo acceder y leyendo los antecedentes que la historia nos muestra respecto de este tipo de conflictos en empresas avícolas, el destino no parecería marcarnos un final feliz y de estas situaciones no sale nada bueno. Una de las hipótesis apunta a forzar una negociación para que el sindicato acepte un doloroso y cruel plan de ajuste. Otra cuenta de la historia de un cierre total.Según los directivos de la empresa días atrás los trabajadores acudieron a una medida de fuerza en la planta que puso en riesgo toda la producción y ese paro fue la consecuencia final de una continua conflictividad sindical que mermaba en un 25% su capacidad de faena de 200.000 pollos por día. "Es un 5% de los empleados que le impide trabajar al resto, pero así no podemos seguir", dijeron desde la firma.Por su parte los obreros niegan el desgano en el trabajo, como así también una disminución en la productividad; por el contrario, manifiestan que la faena supera los 200 mil pollos y que fueron desalojados a la fuerza del lugar.El secretario adjunto del sindicato de la alimentación, Fabián Jurado comentó: "no volvimos a reunirnos con la empresa, estamos esperando que el Ministerio de Trabajo, que está haciendo de mediador en las partes, nos notifique cuáles son los pasos a seguir. Matías González, el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, fue ayer a reunirse con el Intendente, quien le dio su postura y le dijo que iba a tratar de hablar con los De Grazia para ver qué solución encontraban"."Nosotros como gremio pedimos la reapertura de la planta para que los muchachos vuelvan a trabajar y después una vez adentro y trabajando, podemos seguir discutiendo de la manera que se pueda el tema del premio, lo que queremos hoy es la reapertura de la planta", declaró.Jurado adelantó también que hoy mantendrán una Asamblea donde se reunirán con los trabajadores a las 13 horas para buscar una medida concreta; "la gente sigue firme en lo que quiere y es la reapertura de la planta y vamos a seguir discutiendo el premio", destacó.En cuando al trabajo con desgano y el descenso en la producción manifestado por la patronal, el referente sindical negó que esto sea cierto: "siempre se mataron alrededor de 200 mil pollos y nunca bajo la productividad".