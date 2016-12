El desempleo alcanza al 10% de la población y el 41,4% tiene empleo asalariado

El 10% de la población económicamente activa se encuentra desempleada en la Argentina y sólo el 41,4% tiene un empleo asalariado formal, informó hoy la Universidad Católica Argentina.Según dijo la institución, entre el cuarto trimestre de 2015 y el tercer trimestre de 2016 hubo una caída del 1,6 por ciento del empleo pleno y un aumento significativo del riesgo de desempleo.Los datos pertenecen a la Encuesta de la Deuda Social Argentina de la casa de altos estudios presentada este jueves. El estudio también indica que el 30,7% de la población económicamente activa tiene un empleo regular pero sin vinculación con la seguridad social y el 18% está subocupada en actividades de baja remuneración, alta inestabilidad o participan de programas de empleo; el 9,9% se encuentra abiertamente desocupada.Por otra parte, entre 2010 y 2016, la proporción de subempleos inestables pasó de 9,7% a 18% de la población económicamente activa.Agustín Salvia, director de Investigación del Observatorio, señaló que "obligados a no estar en la pobreza, en los últimos años fue mayor el esfuerzo de autoexplotacion laboral de los trabajadores para acceder a un ingreso que iba perdiendo frente a un contexto inflacionario y de falta de creación de empleo". Este clima acumulado sumado a las medidas aplicadas por la actual administración de Mauricio Macri, no contribuyeron a reactivar el mercado laboral."Las medidas aplicadas por el gobierno buscaron generar un clima de confianza para la inversión pero esto no ocurrió y no tuvo su correlato en materia laboral", destacó.Con respecto a las compensaciones a las Pymes, Salvia agregó que "no fueron suficientes para producir una reactivación", tanto productiva como laboral.Por otro lado, sostuvo que en tanto se mantenga el escenario de recesión habrá "un aumento del desempleo y de las desigualdades ocupacionales" pese a que los indicadores no muestra la presencia de una "explotación generalizada del desempleo" apuntó."Lo que hay es un estancamiento que va a producir una mayor degradación de las calidades de los empleos existentes", cerró Salvia, quien agregó que si no hay políticas activas que apoyen a las Pymes y a la economía social, no se revertirán las tendencias en materia de desigualdad estructural existente.