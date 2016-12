La producción industrial cayó 8,2% en octubre, señaló informe de la UIA

La producción industrial registró en octubre último una caída interanual del 8,2%, y acumula una baja del 5,4% entre enero-octubre de este año respecto a igual período del anterior, informó hoy la Unión Industrial Argentina (UIA).Según indicó la entidad empresaria, la caída del nivel de actividad en octubre fue liderada por el sector de minerales no metálicos (-19,1% interanual) por la contracción de la construcción.Otros sectores que presentaron bajas significativas fueron el automotriz (-16,4%) por las menores exportaciones de vehículos (-25,9%), metales básicos (-17,1%) por la caída de acero (-19,6%), metalmecánica (-12%), textil, edición e impresión (-8%), y alimentos y bebidas (-1,6%) por la baja en la molienda de soja y girasol.El bloque de sustancias y productos químicos también cayó (-1,9%) después de experimentar tres meses con crecimientos interanuales en su producción, detalló la UIA.Además, consideró que "a pesar de la dinámica contractiva observada para octubre, en noviembre se registraron ciertos indicios de recuperación" en la actividad fabril: aumentó la producción del sector automotriz (+3,3% interanual y +24,1% respecto al mes pasado) y los despachos de cemento portland (+2,1% interanual y +9% con respecto a octubre).De acuerdo con el relevamiento de la central fabril, en términos acumulados, en el período enero-octubre tres sectores acumularon caídas superiores al 10% respecto a igual período del año pasado: el sector de metales básicos (-15,7%), el sector automotriz (- 14,2%), y el de minerales no metálicos (-13,9%). El bloque metalmecánico muestra una baja del 8,8%, mientras que laproducción de madera acumula una caída del 7,8% y la de muebles del 12,3%1 y edición e impresión 5,7%.Entre las actividades que exhibieron un aumento de su producción, sobresalió sustancias y productos químicos con un crecimiento interanual del 2%.En cuanto al empleo industrial registrado, la UIA destacó que durante septiembre presentó una baja del 3,6% respecto al mismo mes del año anterior y del 0,4% con respecto al mes de agosto en la medición desestacionalizada.En cuanto al comercio exterior, las exportaciones del sector industrial, sin tener en cuenta los rubros vinculados al complejo de oleaginosas, cayeron en octubre un 6,2% interanual.Particularmente -explicó la entidad- las ventas externas de manufacturas de origen industrial (MOI) se contrajeron un 3,5%interanual en valores, como consecuencia de los menores precios ya que las cantidades no se vieron modificadas.En el acumulado del año (enero ? octubre), las ventas industriales al resto del mundo cayeron un 9% interanual, alcanzando los 19.846 millones de dólares.