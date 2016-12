Las pymes cierran un año "muy crítico y muy difícil"

Dijo que "no ven para el año siguiente un cuadro de situación mejor" porque desde el Ejecutivo "no muestran por dónde vendrá el crecimiento". Se necesita "más y mejores sueldos" para ser volcados "en el mercado interno", analizó.



"Ha sido un año muy crítico y muy difícil para las pymes de todo el país a raíz de la caída del PBI. De las medidas tomadas por el Gobierno ninguna favoreció a las pymes, porque incluso la 'Ley Pyme' que traía beneficios impositivos está en la retaguardia", afirmó el titular de Apyme en Entre Ríos, Manuel Gabas, al hacer una lectura sobre el año que se termina.



"Necesitamos un desarrollo del mercado interno a través de la mayor demanda, y las políticas han sido las de reducir el costo en general y en particular los sueldos, mientras que la actividad comercial y las pymes necesitamos que haya más y mejores sueldos para mantener lo que consideramos el crecimiento y desarrollo del mercado interno", explicó.



"Las políticas del Gobierno han sido contrarias y mientras un sector como la producción cerealera ha crecido con ingresos de más del 60 por ciento, las pymes han visto reducida en un 30 por ciento su actividad y por ende sus resultados económicos", comentó.



"Hay siete mil pymes menos", alertó Gabas y volvió a hablar de la necesidad de "mayor actividad económica en el país".



Luego, apuntó que además del sector cerealero "que ocupa poca mano de obra" el otro que se vio favorecido con el actual plan económico es el "sector bancario". Ambos, sin embargo, "no vuelcan sus ganancias al mercado interno", dijo el dirigente pyme y reclamó "un cambio en el modelo económico, sino no vemos crecimiento y al contrario, cada vez se irán planteando más conflictos" (APF).