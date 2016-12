Según Sturzenegger, la suba del dólar no se trasladó a los precios

El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, afirmó que la suba del valor del dólar que se produjo en los últimos días "no se trasladó a precios" e insistió en que la inflación promedio del último trimestre del año es del orden de 1,5% mensual. Ayer el dólar cayó y logró quebrar una racha de cinco ruedas consecutivas de subas, donde llegó a tocar un techo de $ 16,28. En lo que va del año suma 22,61% de aumento.



"El traslado a precios de la suba del dólar de las últimas semanas fue prácticamente cero", sostuvo el funcionario al defender la política monetaria de la entidad que comanda ante el aumento de la divisa.



Sturzenegger disertó en un panel sobre los desafíos de política monetaria con tipo de cambio flexible durante la Conferencia Internacional "Nuevos Desarrollos Económicos y Financieros", que se desarrolló en esta ciudad.



En ese marco, el titular del BCRA sostuvo que "el tipo de cambio respecto al dólar se depreció pero se apreció frente al real y el tipo de cambio multilateral esta constante".



El presidente del BCRA insistió en que la reducción de la emisión monetaria del 50 al 20% que se produjo en el primer semestre fue uno de los factores fundamentales para la desaceleración de la inflación en la segunda parte del año.



Sturzenegger afirmó que en el último trimestre la inflación se ubicó en el orden del 1,5 % y que por ende "corre por debajo del 20%" para los próximos meses.



El presidente del BCRA se quejó porque consideró que esta situación "no está debidamente instalada como un logro de la política monetaria que influya en forma positiva sobre las expectativas".



Atribuyó esta situación a la existencia de una gran cantidad de mediciones alternativas que generan distorsiones en los análisis económicos.



En esa línea remarcó que hoy "se dará a conocer el índice de inflación del INDEC que es el que tomamos para definir nuestra política de tasa de interés porque es la muestra más representativa que tiene el país ya que abarca al 40% de la población".



Asimismo, el titular de la autoridad monetaria se mostró sorprendido porque en la Argentina se tiende a desconocer la influencia de la política monetaria en el proceso inflacionario.



"Me sorprende la poca percepción sobre el impacto del dinero en el proceso inflación", lanzó como crítica el funcionario.



En otro orden, negó que el stock de Lebac sea un problema y en ese sentido precisó que "alcanza a $ 660.000 millones, de los cuales $ 200.000 millones fueron destinados a comprar dólares y por ende tienen el debido respaldo".