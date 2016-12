El dólar cedió nueve centavos

El dólar registró su mayor descenso intradiario en tres meses y medio: retrocedió nueve centavos a $ 16,15.



De esta manera, el mercado minorista se desacopló del repunte del tipo de cambio en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sobre el tramo final de la rueda, donde cerró casi estable a $ 15,995 pero llegó a caer a casi 20 centavos.



Asimismo, el billete descontó parte de la caída del martes en el segmento donde operan bancos y agentes del comercio exterior (en la víspera había retrocedido siete centavos en el MULC, mientras que en bancos y agencias había caído sólo cuatro).



El avance de hoy fue el mayor desde el 31 de agosto, cuando la divisa sufrió una caída de 14 centavos debido a un marcado incremento de la oferta que no encontró respaldo en el nivel de la demanda.



En el mercado mayorista, la moneda tuvo este martes un recorrido mixto y con muchos altibajos que se caracterizó por una marcada amplitud entre máximos y mínimos. En la primera parte, hubo un fuerte predominio de la oferta de dólares por la necesidad de las empresas de hacerse con pesos, lapso en el que se registraron los valores más bajos ($ 15,826), y una segunda mitad en la que la recomposición de la demanda neutralizó la debilidad inicial con una recuperación en los valores.



A esto se suma que el Banco Central decidió en la víspera mantener sin cambios por segunda jornada consecutiva la tasa de Lebac en el 24,75% a 35 días anual para el plazo de 35 días en la habitual licitación de los martes.



El analista Christian Buteler destacó a ámbito.com que "de esa licitación quedaron $ 28.000 millones disponibles y se espera que ese monto sea destinado a la suscripción de Letes en dólares, para lo cual se toma el precio de referencia promedio del BCRA de hoy ($ 15,9133), con lo cual ese factor podría haber influido con esa tendencia a la baja".



Además los inversores, que habían apostado en al dólar en el inicio de la semana en medio de un clima político y económico enrarecido, sintieron cierto alivio después que por el momento se haya congelado el plan del kirchnerismo - Sergio Massa que aumentaba el rojo fiscal y aplicaba el impuesto a las Ganancias a los ahorristas del plazo fijo.



El volumen operado ascendió un 6,2% a u$s 460 millones, su récord desde el 30 de septiembre pasado cuando se pactaron u$s 500 millones. Sucedió pese a que se trató de una jornada atípica debido que la atención al público por ventanilla estuvo afectada por un paro en bancos extranjeros.



En tanto, el blue subió siete centavos al récord de $ 16,43, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Además, el "contado con liqui" bajó tres centavos a $ 16,06 mientras que el dólar Bolsa cedió cinco centavos a $ 16,00.



En el mercado de futuros Rofex, donde se pactaron u$s 530 millones, un 30% fue hecho en "roll-over" de diciembre ($ 16,15) a enero ($ 16,50) con una tasa implícita de 25,5% TNA. El plazo más largo fue noviembre con u$s 33 millones operados, que cerró a $ 19,14 (20,6%TNA).



Por último, las reservas del Banco Central repuntaron u$s 72 millones a u$s 36.873 millones.