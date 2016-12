Citricultores entrerrianos insisten en la baja de impuesto a jugos concentrados

La FeCiER en representación de citricultores entrerrianos, participó de la primera Reunión de la Mesa de Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas que se realizó en la sede del Ministerio de Agroindustria de la Nación, en Buenos Aires."Junto al Pte. de la Asociación de Citricultores de Federación, Maximiliano Agosti, y el Cr. Alberto Grigolatto, en representación de FeCiER, aportamos nuestras experiencias en la Región y el trabajo conjunto con funcionarios de nuestra provincia, a los efectos se pueda instrumentar algo similar en la Nación, principalmente orientados a los estudiantes de los niveles iniciales. Además se dispuso trabajar en un plan de marketing, considerando la diversidad de productos; realizar investigaciones para conocer estrategias instrumentadas en otros países; trabajar en toda la cadena de valor, cuidando la inocuidad, la calidad y la formalidad y finalmente instruir a los puntos de venta, que son el eslabón final de la cadena", informó el Pte. de la FeCiER, Ariel Borgo."Nuestra entidad viene gestionando hace varios años, la sanción de un Proyecto de Ley, redactado por nosotros, que modifique los Impuestos Internos, llevándolos a su estado anterior, a mediados de los 90, ya que en la gestión del ministro Cavallo, se benefició escandalosamente a grandes empresas de bebidas gaseosas multinacionales, en detrimento del consumo y elaboración de jugos naturales; situación que pese a los denodados esfuerzos y justicia, no hemos podido superar. Aunque sabemos que la lucha es desigual, no bajaremos los brazos y seguiremos reclamando que nuestros Legisladores actúen en forma conjunta, independientemente a qué partido pertenezcan, en defensa de nuestras economías regionales, tema que también se puso sobre la mesa. Estamos convencidos de las medidas que impulsamos, porque es una tendencia a nivel mundial en los países desarrollados, aumentar el consumo de productos naturales y disminuir la comida chatarra y las bebidas carbonatadas, es una cuestión de salud y de bienestar común. Además, los anuncios que se hicieron a principio de año, por parte de alguna multinacional, en conjunto con el Presidente de la Nación son sólo eso, anuncios, no hay inversiones tangibles en el sector y menos aún, sustentables en el tiempo, sólo se crean pantallas de humo para desviar la atención. Ya es tiempo que las promesas se vayan traduciendo en hechos", finalizó el dirigente.La primera reunión de la Mesa de Promoción del Consumo de Frutas y Hortalizas realizada en el Ministerio de Agroindustria de la Nación fue presidida por el Ing. en Producción Agropecuaria Ricardo Negri, actual Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca; la Sra. Mercedes Nimo, Subsecretaria de Alimentos y Bebidas; el Ing. Agr. Luís Urriza, Subsecretario de Agricultura y el Ing. Agr. Juan Machera, Director Nacional de Fruticultura; todos pertenecientes al Ministerio de Agroindustria de la Nación".Además, estuvieron presentes funcionarios de los Ministerios de Salud y Acción Social, del Ministerio de Cultura y Educación, y del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente. También el Director Nacional de Defensa del Consumidor, Funcionarios de la Provincia de Bueno Aires, del Gobierno de la Ciudad, y por la parte privada representantes de FederCitrus, de CAFI, de FENAOMFRA y Federación".