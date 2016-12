Producción de acero cayó en noviembre un 11,3%

Según datos de la Cámara Argentina del Acero, la producción

acumulada de los primeros once meses de 2016 fue un 18,1%

inferior a la del mismo periodo del año anterior.

Durante noviembre la producción de acero crudo de noviembre

fue de 359.3 toneladas, lo cual representó una disminución de

4,6% respecto de octubre, cuando la cifra había sido de 376.6

toneladas.

A su vez, alertó que con relación al mismo período del año

anterior, la caída fue de 11,3%.

"Si bien la producción acumulada de acero se ubica por debajo

de los valores del mismo periodo del 2015, se puede observar que

durante noviembre distintos rubros de productos laminados de

acero mostraron un crecimiento positivo respecto del

mes anterior", señaló el estudio.

Destacó que "el sector automotriz tuvo un noviembre auspicioso

con 24,1% de crecimiento de producción respecto de octubre, con

un mercado que acumula un incremento de 14% en las ventas

comparado con igual periodo del año pasado".

La producción de hierro primario en noviembre fue de

271.700 toneladas, lo cual resultó un 3,3% menor a la de octubre

de 2016 y 23,3% inferior a la de noviembre de 2015.

La producción acumulada de los once meses de 2016 fue de

2.665.900 toneladas, es decir un 26,1% menos que el mismo período

del año pasado.

En tanto, la producción total de laminados terminados en

caliente en noviembre de 2016 fue de 352.500 toneladas, un 6,5%

superior a la de octubre de 2016 y 11,5% menor a la de noviembre

de 2015.

La producción de planos laminados en frío de noviembre de 2016

fue de 112.600 toneladas, un 10,3% inferior a la de octubre de

2016 y 0,5% menor a la de noviembre de 2015.

La producción acumulada de los once meses de 2016 fue de

1.132.100 toneladas, lo cual significó una baja de 12,8%.