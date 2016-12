Las gaseosas y las bebidas alcohólicas subirán de precio antes del verano

Otros aumentos

Las gaseosas y las bebidas alcohólicas subirán de precio. Si el golpe al bolsillo de los consumidores se vio durante todo el año en las góndolas, el mes de diciembre no es la excepción. Producto de los listados enviados por la industria, los hipermercados exhiben aumentos generales de hasta el 14 por ciento, con una suba marcadamente orientada a las gaseosas y cervezas, justamente a ocho días del inicio del verano.De acuerdo con los datos suministrados a Crónica por fuentes sectoriales, los principales aumentos para el mes de diciembre se observan en la empresa Quilmes, tanto un 14% para su línea de gaseosas (ya había subido 10% en noviembre), como un 4% para las cervezas.En tanto, la Compañía de Cerveceras Unidas (CCU) incrementó la bebida alcohólica un 10% en promedio. En el universo de marcas, se encuentran Schneider, Budweiser, Heineken, Amstel, Imperial, Palermo, Salta, Santa Fe, Bieckert, Córdoba y Sol.Por el lado de las bebidas no alcohólicas, Pepsico también aplicó un incremento del 6 por ciento. Aunque para el secretario de Comercio, Miguel Braun, los hipermercados no son formadores de precios, los doce meses del año no le han dado la razón.Fuentes sectoriales indicaron que las empresas de bebidas "clavan los aumentos ahora, antes de que llegue el verano. Por caso, la Coca Cola tiene precios muy caros". Esta marca ya había subido sus precios en el mes de noviembre.La nómina de compañías que no cesan en las remarcaciones son Mondelez, con el 8%; Arcor, 6%; Molinos Río de la Plata, 6%, y Molinos Cañuelas, con igual porcentaje, detallaron las fuentes consultadas. Por el lado de los vinos, Cepas pasó a los supermercados una suba del 8 por ciento. A eso hay que agregar productos alimenticios como el atún, que también tuvo una pronunciada suba.