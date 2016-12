La tonelada de soja bajó 200 pesos en el inicio de semana

Por soja, la oferta de compra en el recinto de la Bolsa de Comercio de Rosario cayó a $ 4.100 la tonelada con descarga, por su parte, el valor ofrecido por maíz con entrega contractual se ubicó en $ 2.600 la tonelada y la propuesta de compra por trigo con requerimientos de calidad descendió hasta 2.300 la tonelada.



En el mercado de Chicago, los futuros cerraron mixtos: La soja terminó en baja ante noticias climáticas favorables para el desarrollo de los cultivos y bajo presión adicional de la suba de rendimientos en títulos del Tesoro de los Estados Unidos.



Mientras que en contraste, el maíz y el trigo mostraron firmeza ante compras técnicas y cobertura de posiciones vendidas y el primero de estos cereales se benefició adicionalmente de una nueva alza en el precio del crudo.



La soja perdió un 0,6% a u$s 378,84 la tonelada, mientras que el maíz avanzó un 0,2% a u$s 147,44 y el trigo ascendió un 0,6% a u$s 139,56.