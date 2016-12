El dólar trepó nueve centavos y alcanzó nuevo récord: Cerró a $ 16,28

Tras el fin de semana largo, el dólar continúo con tendencia alcista: avanzó nueve centavos este lunes a $ 16,28 y anotó un nuevo récord histórico, en agencias y bancos de la city porteña.Fue en sintonía con el mercado mayorista, donde la divisa avanzó tres centavos y medio a $ 16,05 y cerró por segunda vez consecutiva por encima de los $ 16. De esta forma, la moneda anotó su tercera suba en fila en una rueda con moderado volumen (bajó un 26% a u$s 274 millones) pero con una demanda activa.Los mínimos se anotaron en el inicio de la rueda en torno a los $ 15,985 pero, con el avance de la rueda, surgieron pedidos de compra que impulsaron el tipo de cambio hasta tocar los $ 16,10 a media mañana ante una oferta con poca consistencia. Ese repunte provocó la aparición de vendedores de oportunidad que provocaron un repliegue de la cotización con un descenso hasta los valores de cierre.Desde PR Corredores de Cambio, indicaron que "una mayor aversión al riesgo local ha provocado un incipiente proceso de dolarización de portafolios de inversión que tiene su correlato en los precios del dólar".Enfatizaron que "el cambio de tendencia en la evolución del tipo de cambio se explica por un viraje importante en el clima de negocios que intuye que en el primer semestre las perspectivas de inversión en activos domésticos no se presentarán tan atractivas como hasta hace pocos días atrás".En sintonía, el analista de ABC Mercado de Cambios, Fernando Izzo, comentó que "los bancos, empresas e inversores prefirieron el dólar y otros activos dolarizados antes que el peso debido a los últimos acontecimientos políticos, sociales y económicos, y de cómo se resolverán en el futuro".Añadió que a estas dudas se suma la licitación del martes de Lebac, donde la expectativa de los inversores está puesta tanto en el nivel en que quedarán las tasas como el dinero que quedará disponible a partir de ese momento.En tanto, el blue ascendió cuatro centavos a $ 16,34, según el relevamiento de este medio en cuevas del Microcentro porteño. Además, el "contado con liqui" aumentó el miércoles pasado nueve centavos a $ 16,07, mismo precio para el dólar Bolsa, que trepó 10 centavos.En el mercado de futuros Rofex, donde se pactaron u$s 230 millones, casi el 50% fue en el plazo de diciembre ($ 16,26), mientras que un 20% se operó en "roll-over" hasta enero ($ 16,60) con una tasa implícita de 24,6%TNA. El plazo más largo operado fue junio, que cerró a $ 18 (22,4%TNA).En tanto, las reservas del Banco Central aumentaron el miércoles pasado u$s 223 millones hasta los u$s 37.817 millones.