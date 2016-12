Comerciantes entrerrianos insisten en una reducción de Ingresos Brutos

El presidente de la Federación Económica de Entre Ríos, Jorge López, mostró su "preocupación" por el presente del sector comercial, que tuvo su 10° mes consecutivo con caídas en las ventas, aunque se mostró esperanzado de que la situación mejorará en 2017."Estamos terminando un año que ha sido difícil, porque en un contexto con mayores costos de funcionamiento, las ventas fueron menores. Por otra parte, nos afecta la competencia desleal, que en momentos complicados como éste, es donde se incrementa y que perjudica al sector que sí tiene todo en regla. Con promociones y el sistema de ventas con tarjetas de crédito, se ha intentado aumentar las ventas, pero la macro economía a nivel nacional ha sido bastante restrictiva para el sector. Lo positivo es que en Entre Ríos, no se han observado despidos masivos, generalmente en los comercios hay empleados con quienes se tiene una relación de muchos años, prácticamente son incorporados a la familia del comerciante" remarcó López.Sobre las necesidades que tienen, el titular de la FEDER no dudó en señalar a las cuestiones impositivas, marcando que "somos la provincia más cara en ese sentido". Recordó que "venimos reclamando para que se reduzca la alícuota que se paga de Ingresos Brutos. Elaboramos un proyecto, que un legislador provincial lo presentó en la Cámara de Diputados y que ya tiene estado parlamentario. En el mismo se propone la disminución del 1% en dicho impuesto, para el buen pagador, a modo de premio a aquel que cumple. Tenemos la esperanza que eso se pueda convertir en una ley concreta. Comparando con provincias vecinas, los comerciantes sufren los mismos problemas en general que nosotros, pero ellos tienen una situación impositiva más aliviada".El dirigente también reclamó por "financiamiento razonable, no a tasas que no se puedan pagar" y destacó que "un tema sensible y que nos preocupa, es el de la seguridad. Mayormente, los comercios son los que más expuestos están al delito y necesitamos que se instrumenten medidas que achiquen ese problema y que se proteja al comerciante. Le hemos escuchado decir al ministro del Interior (Rogelio Frigerio) que hay un proyecto para reformular el sistema tributario y esperemos que se dé cuánto antes, para dedicarnos a lo nuestro, que es trabajar. En la provincia tenemos el ejemplo de que no tributa la industria a los Ingresos Brutos. Nos alegra mucho que haya sectores que sean eximidos, pero nosotros quisiéramos tener el mismo tratamiento, porque nos pone fuera de competencia".Al ser consultado sobre los "feriados puente", que son apoyados por empresas relacionadas con el turismo y cuestionados por otros sectores productivos, López dijo que "la dificultad es que al ser 'feriados nacionales', para poder funcionar, debemos pagar el doble a los empleados, que es una condición establecida en la legislación laboral. Entonces, muchos se preguntan si tiene algún sentido redoblar el esfuerzo económico para poder abrir. Lo que proponemos es que esos días sean declarados 'no laborables', que es una figura jurídica que le permite al empleador en el caso de trabajar, no tener esa exigencia del 'pago doble'. Hoy, como están planteados, estos feriados afectan mucho al comercio y quien tiene 3 ó 4 empleados, no pueden abrir, perdiendo días de trabajo e ingresos".El dirigente también opinó de la "Ley Pymes", aprobada este año por el Congreso Nacional, señalando que "muchos reclamos que hemos hecho en estos años, tienen una respuesta y están contenido de alguna manera en esa ley. Se ha tomado gran parte de lo que la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) ha pedido. Es un buen instrumento, pero para que los comerciantes entrerrianos puedan gozar de esos beneficios, necesitamos que la provincia adhiera. Hemos planteado la necesidad de reunirnos con el gobernador para tratar este tema, para hacerle este pedido" informó.Entre otros aspectos, esta ley establece para las pymes un incremento del 50% de las asistencias que, a través de los REPRO (Recuperación Productiva), "se les brindan a las empresas que están en crisis, para que puedan abonar el pago de sus empleados". Además, se aumentó del 8% al 10% el porcentaje de la inversión que pueden desgravar del Impuesto a las Ganancias y se elimina la alícuota de la "Ganancia Mínima Presunta". También autoriza que las micro y pequeñas empresas puedan desgravar el 100% y las medianas el 50%, de la Ley del Cheque, del pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias. Con respecto al IVA, se les permite a las micro y pequeñas empresas pagar a los 90 días de su facturación (60 días adicionales).López valoró el apoyo que desde la FEDER se viene dando a los comerciantes entrerrianos. "Tenemos en marcha un programa de fortalecimiento institucional, llegando con distintas herramientas a los centros adheridos a la federación, apoyando no solamente haciendo los reclamos gremiales que correspondan, sino realizando acciones concretas, como ha sido la promoción de ventas con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés para el cliente y con acreditación inmediata para el comerciante. Lo efectuamos en 5 oportunidades durante dos o tres semanas en unas 12 localidades, fundamentalmente en las que necesitan de estas herramientas, de modo que quienes no pueden acceder al sistema financiero, se hagan de un stock de dinero en forma rápida. Además, desde la FEDER hemos llegado con capacitación y asistencia técnica, de acuerdo al perfil de cada ciudad" reseñó.- Somos optimistas, además, peor que esto no creo que nos pueda ir. Hemos llegado a un piso y transitado casi heroicamente por esta situación. Pensamos que las promesas macro-económicas se van a poder ver, recién a finales del primer semestre del 2017. Esperemos que las cosas mejoren, para el bien de nuestro sector y de todos los argentinos.