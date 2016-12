Prevén menores gastos en la compra de juguetes para Navidad

Esperan para Navidad un ticket promedio menor al del Día del Niño, y los regalos rondarán entre $ 200 y $ 250, estimó a la Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines (Aadeja).



La directora de la juguetería Giro Didáctico, Laura Weisvein señaló que "la incorporación del Ahora 12 ayuda mucho", dado que "alivia el bolsillo de los padres".



No obstante, para Weisvein "el año fue complejo en el sentido que, al igual que el resto de los sectores, el juguetero sintió la contracción económica".



Respecto a la evaluación del año, desde la Asociación apuntaron que las ventas no han tenido diferencias importantes con el 2015, tan solo un incremento del 10% en cantidades vendidas y en valores.



Por su parte, el director Ejecutivo de Aadeja, Carlos Restaino, remarcó que "el mercado juguetero se caracteriza por ser siempre optimista", y afirmó que "se espera que en la temporada de fin de año los niveles de 2015 sean superados".

"Al terminar la temporada veremos cuan acertados estuvimos en nuestras estimaciones", agregó Restaino.



Según detallaron desde la Asociación, el mercado juguetero argentino no supera los u$s 450 millones anuales, lo que representa una cifra relativamente baja al compararlo con otros países.



El objetivo actual del sector es "aumentar la torta", es decir, pasar gradualmente en un periodo de 4 ó 5 años a u$s 800 millones, meta que obliga a los jugueteros a trabajar en distintos flancos.



Uno de los puntos que el sector ve como necesario tratar es la cuestión arancelaria, dado que el "juguete paga un impuesto del 35%, el máximo que se puede aplicar en el país".



Otra de las aristas es la distribución de las autorizaciones para importar, situación que, en la actualidad, ubica a supermercados, tiendas y a las empresas de comidas rápidas o golosinas en una mejor posición.



Los jugueteros ocupan hoy el 25% de las importaciones, cifra menor a lo registrado hace 8 años (60%).



En este sentido, Restaino apuntó que "el juguete tiene que volver a adoptar su rol protagónico", en el que "se debe entender que debe ser comercializado en los lugares específicos, los comercios jugueteros y la cadenas especializadas; no debe ser motivo de una góndola en una gran superficie, o permanecer en una simple estantería sin nadie que lo atienda o colabore con el comprador".



Por su parte, Weisvein señaló que en la segunda etapa del 2017 "como en el resto de los rubros, la economía va a dar un giro y nos vamos a ver todos beneficiados".



"En principio por que en términos generales la inflación está bajando, el impacto que ha tenido las tarifas y los costos en las empresas también bajan y la economía se empieza a acomodar", subrayó la empresaria, quien afirmó que "la economía empieza a acomodarse, esto va a ayudar que la gente se anime un poco mas a comprar cosas".