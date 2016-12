Las reservas en la Costa Atlántica, hasta 20% por debajo del verano anterior

La ocupación promedio en la Costa Atlántica durante el fin de semana extra largo superó el 85%, el nivel de gasto fue óptimo y con el tiempo a favor se pudo disfrutar casi a pleno de la playa. La cuenta pendiente siguen siendo las reservas para el período alto de temporada: están hasta un 20% por debajo de igual fecha del año anterior.Se habían generado grandes expectativas en cuanto a la posibilidad de una ola de confirmaciones, en particular para el rubro alojamiento que comprende alquiler de casas y departamentos y reservas en hoteles. "Cerramos apenas cuatro reservas y mínimas, nada que involucre a las propiedades más cotizadas", confió auno de los principales operadores inmobiliarios de Cariló. "Estamos al menos un 15% debajo de la previa del verano pasado, que por cierto fue de resultado pobre", acotó.Las expresiones de conformidad por lo vivido en estos cuatro días se extienden a lo largo de todo el frente costero. Había grandes ilusiones de un clic de cambio, con alguna certeza más firme de buen pronóstico para los meses por venir. Pero el ritmo de pedidos no varió demasiado."La gente aún está definiendo qué hará en la temporada y tal vez esté esperando a un mercado que le juegue a favor más cerca de la fecha de vacaciones", explicó Néstor Gonnet, responsable de la inmobiliaria con mayor cartera de departamentos para alquiler de temporada.En las distintas localidades balnearias la respuesta fue calcada: alta ocupación en general y capacidad completa desde el jueves hasta ayer, en destinos como Cariló y Mar de las Pampas, así como en la oferta de aparts en Miramar.El regreso a casa comenzó ayer a la mañana, en particular con intenso ritmo de ómnibus. Hubo considerables demoras en las rutas 2 y 11; según informaron desde la Dirección de Vialidad provincial, a media tarde circulaban alrededor de 2500 vehículos por hora por el peaje de Samborombón sobre la autovía 2, rumbo a la ciudad de Buenos Aires. El promedio habitual por ese punto oscila entre los 200 y los 500.En determinados tramos entre las localidades de Dolores y Castelli, por la tarde se formaron filas de más de diez kilómetros. En la ruta interbalnearia 11 también se registró un muy intenso tránsito con circulación lenta; a la altura de la rotonda de San Clemente del Tuyú, por momentos largas caravanas de vehículos se trasladaban a no más de 60 kilómetros por hora.Muchos que viajaban en auto particular demoraron la partida para aprovechar otro rato de sol y el mar. Por eso, los más felices fueron está vez los concesionarios de balnearios. Con temperaturas de hasta 32 grados, la playa tuvo la primera imagen de multitudes entre la arena y el agua. La ocupación de carpas y sombrillas fue alta, comparable con la de un arranque de año."Se dieron los dos elementos que necesitábamos para tener un fin de semana exitoso: buena cantidad de gente y tiempo que acompañó para la playa", dijo a La Nación el presidente de la Cámara de Empresarios de Balnearios (Cebra), Esteban Ramos. En el sector de La Perla, donde inauguraron piscinas entre otros servicios nuevos, tuvieron jornadas de ocupación plena. En el sector sienten que fue una muestra de lo que se puede dar en el verano: "Turismo con presencia muy marcada en los fines de semana y siempre influido por la certeza de buen clima en el destino elegido", explicó.