Aclaran que las prepagas no están autorizadas a aumentar en enero de 2017

El Gobierno aclaró que no autorizó aumentos en la medicina prepaga

Tras el comunicado que se dio a conocer por la Subsecretaría de Comercio Interior de la Nación la cual negó hoy que exista algún tipo de autorización para que las empresas de medicina prepaga aumenten las cuotas a partir de enero próximo, desde la Dirección a nivel provincial se está informando a los consumidores entrerrianos ya que "la medicina prepaga es un tema sensible en lo que refiere a denuncias en el organismo, por los aumentos justamente no autorizados que se le cobra a los usuarios y que mucha gente no reclama", expresó el director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos, Juan Carlos Albornoz.En ese marco, el Director General de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Entre Ríos advirtió que los usuarios que reciban boletas con incrementos "no deben ser abonadas".Según se establece, los aumentos de medicina prepaga deben informarse a los usuarios con 30 días hábiles de anticipación, tal como expresa la ley 26.682 de servicios de medicina prepaga y en la carta debe informarse con fecha fehaciente el día y mes de envío y desde qué fecha regirá el aumento informado. Las cartas que no expresan la fecha concreta, no tienen validez, y por ende, no hay que abonar ese monto mal informado, subrayó.Por último, pidieron que los usuarios de medicina prepaga que hayan recibido notificaciones sin fecha concreta pueden contactarse al 0-800-444-8256 para realizar los reclamos correspondientes, o en cada una de las OMIC que funcionan en las distintas localidades entrerrianas. En la capital provincial San Martin 746 P.A.