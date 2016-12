Habrá subas "graduales" en las naftas hasta llegar a precios internacionales

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, dijo ayer que espera llegar a un acuerdo con los actores del sector para continuar con los aumentos graduales en los precios del combustible y llevarlos al precio internacional para junio-julio de 2017.



"Hemos anunciado y discutido con las empresas del sector que no vemos que haya lugar para nuevos aumentos de combustible para lo que resta del año. Respecto de 2017 hemos tenido reuniones con los actores del sector justamente para continuar ese camino para alcanzar la paridad de los precios internacionales", dijo.



Y agregó que espera "llegar a un acuerdo y va a haber un gradualismo para llegar al precio internacional en junio/julio de 2017".



"Esperamos en el año próximo poder iniciar una discusión seria con todos los actores económicos, con los participantes del sector, para reformular la carga impositiva de los combustibles y que sea anticíclica, no como es en el día de la fecha que el impuesto además de ser alto es un porcentaje sobre el precio de refinería y no tenemos la capacidad de amortiguar lo que pueda ocurrir en el mercado internacional", concluyó.



El secretario de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Raúl Castellano, dijo a Cadena 3: "Si tomamos la media de todo mundo, tenemos que tener en consideración países como Medio Oriente y África, o Indonesia en las que el litro cuesta un U$S 1,29. Mientras que en Argentina vale U$S1,18".



"Hay un 9% de diferencia entre la media mundial y el precio en Argentina. Es decir, menos de 10 centavos de dólar", indicó.



"En cambio, si tomamos algo más similar a nuestro país, es decir países latinoamericanos, más que subir, el precio tendría que bajar", sostuvo haciendo referencia a que el costo del combustible en Argentina es más caro que la media de Latinoamérica.



"Es la más cara después de Uruguay, con precios similares a Brasil y Chile", dijo.



Pero opinó que "más allá de comparar con el valor internacional, lo lógico es que tenga un precio acorde a lo que cuesta".



"El costo de elaboración de combustible líquido se elabora en base al las variables del valor del petróleo y el valor del dólar", explicó.



Y en este sentido, denotó: "En lo que va del año hubo un aumento importante del dólar, un 60%, mientras que le petróleo bajó un 10%. Es decir, en promedio hubo un 50% de encarecimiento".