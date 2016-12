El Gobierno aclaró que no autorizó aumentos en la medicina prepaga

La Subsecretaría de Comercio Interior sostuvo que "no existe ninguna resolución" que autorice subas en servicios de medicina prepaga a partir del 1° de enero, por lo cual subrayó que "los aumentos informados por las empresas no deben ser abonados".

Mediante un comunicado, aclaró que "la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor señaló que las notificaciones que reciban los usuarios de medicina prepaga no tienen validez".



La Subsecretaría enfatizó: "No existe ninguna resolución por la cual se autoricen aumentos en servicios de medicina prepaga a partir del 1° de enero de 2017".

Por ello, insistió en que las notificaciones recibidas por los usuarios de medicina prepaga "no tienen validez y los aumentos informados por las empresas no deben ser abonados".

Las aclaraciones fueron realizadas luego de que días atrás la Superintendencia de Servicios de Salud dejara trascender que la medicina prepaga subiría un 6% desde enero.



Recordó, además, que ese tipo de ajustes debe informarse a los usuarios con 30 días hábiles de anticipación, tal como lo expresa la ley 26.682 de servicios de medicina prepaga.

Indicó también que "en la carta debe informarse con fecha el día y mes de envío y desde cuándo regirá el aumento informado".

"Las cartas que no expresan la fecha concreta, no tienen validez, y por eso, no hay que abonar ese monto mal informado", resaltó.



El comunicado difundido este miércoles aclaró que aquellos usuarios que recibieron la notificación "sin fecha concreta", pueden contactarse vía telefónica al 0-800-666-1518 para realizar los reclamos correspondientes.

Las cuotas de la medicina prepaga aumentaron por última vez un 9% en octubre y acumularon, de ese modo, un incremento del 42,6% durante este año, hecho que alcanzó a 4 millones de asociados.